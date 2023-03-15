Основна увага приділялася ОСУВ "Хортиця" і Бахмуту, сказав він.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував захист Бахмута, наголосивши, що стосовно цього напрямку є чітка спільна позиція військового командування.

Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні до українців. "Провів засідання Ставки. Доповіді Головкома, розвідки, командувачів напрямків. Основна увага – ОСУВ "Хортиця" і Бахмут. Є чітка позиція усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально", - сказав Зеленський.

Також, за його словами, розглянули інші напрямки. "Генерал Тарнавський доповідав щодо "Таврії" – це частина донецьких напрямків, частина південних напрямків. Генерал Москальов доповів щодо ситуації для ОСУВ "Одеса". Генерал Наєв – щодо "Півночі", - зазначив він.

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Президент зауважив, що було опрацьовано постачання боєприпасів, зброї. При цьому Зеленський наголосив, що Україна продовжує також працювати з партнерами і щодо посилення тиску на Росію. Зокрема, сьогодні в Києві з візитом була прем’єр-міністр Ісландії.

"Ми обговорили співпрацю на євроатлантичному та європейському напрямках, у міжнародних структурах. Одне з ключових питань – покарання держави-терориста та всіх російських убивць. Готуємося до саміту глав держав і урядів країн Ради Європи, що відбудеться в столиці Ісландії та може мати вагоме значення для притягнення Росії до відповідальності за агресію", - підкреслив він.

"Сьогодні ж говорив із паном Мердоком, CEO корпорації Fox та співголовою News Corp – однієї з провідних медійних структур Сполучених Штатів Америки. Рік тому саме в цей день під обстріл російських військових у Київській області, у Горенці, потрапила група журналістів, що працювали для Fox. Тоді загинули Пʼєр Закржевський та Олександра Кувшинова, був важко поранений Бенджамін Холл", - нагадав Зеленський.

Ситуація у Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, 14 березня відбулось чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, його учасники підтримали подальше утримання й захист Бахмута.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що оборона Бахмуту є ключовою у стійкості оборони всього фронту.

На початку березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що бої за місто досягли найвищого рівня напруження.

Нещодавно стало відомо, що у битві за місто загинув командир роти 93-ї механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" старший лейтенант Олександр Басалига.

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