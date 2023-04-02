Зараз українські воїни облаштовують відбиті позиції для ведення оборони.

Сили оборони України на Донецькому напрямку відбили деякі позиції ворога і зараз облаштовують їх для ведення оборонних дій.

Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону. "Ворог здійснює наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки та Карлівки. За минулу добу він здійснив 30 штурмових дій, сьогодні вночі - 10 штурмових дій", - сказав спікер.

Речник зазначив, що всі наступальні дії ворога відбувалися без підтримки техніки, лише в одному випадку супротивник застосував два танки. "Завдяки злагодженим та вмілим діям наших захисників на Донецькому напрямку ворог відступив з деяких позицій, і зараз ми облаштовуємо ці позиції для ведення оборонних дій", - сказав він.

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За його словами, вже з'явилася інформація про появу "вагнерівців" в районі Авдіївки, але поки що вона не підтверджується.

Також Дмитрашківський розповів, що у районі Верхньоторецького ворог проводить накопичення техніки, тому є вірогідність, що саме там окупанти спробують здійснити нові атаки.

Ситуація на фронті в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 2 квітня у Генштабі ЗСУ поділилися, що упродовж минулої доби на Донбасі наші воїни на Авдіївському, Лиманському, Мар’їнському й Бахмутському напрямках відбили понад 70 ворожих атак.

Супротивники зазнають серйозних втрат в Україні. Зокрема, за минулу добу було ліквідовано 560 загарбників, і тепер загальні втрати Росії в Україні становлять приблизно 174 550 осіб.

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