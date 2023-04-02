Вороги десятки разів намагалися атакувати захисників України, але не мали успіхів, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Упродовж минулої доби, 1 квітня, російські окупанти продовжили вести наступ на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках, там українські воїни відбили понад 70 ворожих атак.

Найгарячіші бої продовжували тривати за райони таких населених пунктів - Авдіївка, Бахмут і Мар’їнка, йдеться у зведення Генерального штабу Збройних сил України. У Генштабі додали, що захисники України відбили понад 25 атак супротивника на Бахмут.

"На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль… Також протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Предтечине", - зазначається у зведенні.

Відео дня

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках вороги безуспішно намагалися наступати в районах населених пунктів Водяне, Сєверне, Первомайське, Новокалинове, Мар’їнка та Авдіївка. Лише біля Авдіївки й Мар’їнки захисники України відбили понад 20 атак з боку супротивника.

На Лиманському напрямку вороги намагалися вести наступальні дії біля Верхньокам’янського та Кремінної, але не мали успіхів.

Війна Росії проти України - сьогодні це варто знати

Увечері 1 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що захисники нашої держави відбили понад 50 атак з боку супротивника на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках.

Варто зазначити, що вороги в Україні вже зазнали величезних втрат. Втрати РФ в Україні становлять приблизно 173 тис. 990 загарбників та багато техніки, зокрема, 3 тис. 616 танків.

Вас також можуть зацікавити новини: