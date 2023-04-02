Ворожі втрати перевищили 174 тисячі осіб.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ ліквідували 174 550 чоловік особового складу ворожої армії. За добу статистика збільшилася на 560 супротивників. Українські захисники також підірвали понад 20 одиниць техніки.

Статистикою втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.

Втрати Росії в Україні станом на 2 квітня

особового складу — близько 174 550 (+560) осіб ліквідовано;

танків — 3618 (+2);

бойових броньованих машин — 6986 (+5);

артилерійських систем — 2687 (+4);

РСЗВ — 527 (+0);

засобів ППО — 279 (+0);

літаків — 306 (+0);

гелікоптерів — 291 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2249 (+1);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 5537 (+9);

спеціальної техніки — 296 (+0).

Втрати Росії на фронті: остання інформація

Як повідомили в Генштабі, "найгарячішими" точками на фронті залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. У районах цих міст українські захисники щодня відбивають десятки атак.

Відео дня

Командир роти 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко розповів, що ЗСУ знищили 50-70% особового складу в окремих ворожих підрозділах.

На Кінбурнській косі ефективна робота українських захисників призвела до нестачі боєприпасів у окупантів. ЗСУ взяли під вогневий контроль шляхи підвезення припасів на півострів.

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