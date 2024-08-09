За словами експерта, з тих сил, які росіяни перекинули в регіон, частина розбіглася, кілька бортів авіації було знищено.

Росіяни намагаються реагувати на події, що відбуваються у Курській області, але у них це не виходить. Про це в коментарі 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан.

За його словами, з тих сил, які росіяни перекинули в регіон, частина розбіглася, при цьому декілька бортів авіації було знищено.

"Росіяни намагаються накривати КАБами, але на колони, що рухаються, бомби не попадуть. Вони влучають по цілях статичних, їм треба привʼязка до місцевості", - зазначив військовий. Відео дня

Він підкреслив, що під контролем РФ зараз залишається щонайменше розвʼязка по залізничній дорозі, а також електричні лінії та газовимірювальна станція.

"Далі все буде залежати від реакції росіяни. Поки реакції ніякої, більше схоже на істеричну розгубленість в російських військових колах", – каже Світан.

Бої в Курській області РФ - останні новини

Російські ЗМІ повідомляють, що за добу ЗСУ прорвали під Курськом оборонні укріплення за 15 млрд рублів. Участь у зведенні укріплень брали Міноборони РФ і регіональне прикордонне управління ФСБ.

Також УНІАН повідомляв, що жителі Курської області записали емоційне звернення до Путіна. Вони розповіли, що підтримують війну проти України, і попросили допомогти їм "повернути їхні землі".

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