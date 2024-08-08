У російській залізниці зазначили, що пасажири можуть повернути свої квитки.

У Курській області для пасажирів тимчасово закрили вокзали на станціях Суджа, Кореневе та Псел через бойові дії. Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на залізницю РФ.

Зазначається, що для забезпечення безпеки руху в Курській області влада проводить додаткові огляди інфраструктури та інструктує працівників. Також у залізниці додали, що за винятком Суджанського та Коренівського районів, всі інші перевезення здійснюються у штатному режимі.

Крім того, у відомстві наголосили, що пасажири можуть повернути квитки без додаткових зборів до та зі станцій Курськ, Ришково, Курчатов, Льгов-Київський.

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Ситуація в Курській області - останні новини

Як писав УНІАН, 6 серпня стало відомо про прорив українсько-російського кордону в районі Курської області. 7 серпня російські соцмережі заявляли, що ЗСУ взяли під свій контроль низку населених пунктів області та просуваються далі вглиб РФ.

Своєю чергою видання The Telegraph повідомило, що Україна за 48 годин захопила більше території, ніж за контрнаступ у 2023 році.

"Українські війська швидко окупували 350 квадратних кілометрів території Росії та взяли десятки росіян у полон. ... Менш ніж за сорок вісім годин Україна захопила більше території, ніж за весь злощасний контрнаступ літа 2023 року", - зазначили у матеріалі.

Також повідомлялось, що українські військові завдали удару по складу озброєння під Курськом. На супутникових знімках можна побачити пошкоджені внаслідок української атаки ангари.

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