Вони розповіли, що підтримують війну проти України.

Жителі Суджанського району Курської області записали відеозвернення до Путіна. Вони просять, щоб він допоміг їм "повернути їхні землі".

"6 серпня на нашу землю зайшли іноземні війська з НАТОвською технікою. За кілька годин наше місто було перетворено на руїни. Наші рідні, чоловіки, сусіди захищають Донбас. Ми позбулися землі, ми позбулися будинків. Ми втекли під обстрілами, бігли серед руїн, багато хто - без документів", - розповідає одна з беженок.

Жінка каже, що вони підтримали війну проти України і допомагали російській окупаційній армії з перших днів війни. "І продовжуємо допомагати", - додала вона.

Інша мешканка району скаржиться, що місцева адміністрація не організувала евакуацію, а зараз багато хто не може зв'язатися зі своїми родичами.

"Ми залишилися з дітьми, без даху над головою, без грошей. Наші рідні залишилися, ми не можемо з ними зателефонувати, зв'язку немає. Ми поїхали в чому могли. Наші діти не можуть вночі спати. Будь ласка, допоможіть повернути наші землі", - сказала вона.

Інший чоловік заявив, що селище Мала Локня нібито на 90% перебуває під контролем Збройних сил України. "Будь ласка, Володимире Володимировичу, скажіть своїм керівникам, відповідальним за інформацію правдиву, щоб показували реальні дії. Тому що ця брехня дає можливість гинути мирним жителям. Нещодавно начальник Генерального штабу доповів вам, що ситуація під контролем, але на сьогоднішній день у Суджанському районі йдуть величезні сильні бої", - додав він.

Реакція Путіна на бої в Курській області

Як повідомляв УНІАН, учора кремлівський правитель екстрено скликав Раду безпеки. Він назвав прорив кордону "українською провокацією", звинувативши країну в невибірковій стрільбі.

Сьогодні він заявив, що росіянам, які втекли з небезпечних регіонів області, виплатять по 10 тисяч рублів.

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