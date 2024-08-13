Інформація оновлюється з затримкою.

7 серпня бійці Сил оборони України просунулися у Суджі та взяли під контроль Гуєво, Горналь, Гоголівку, Рубанщину, Нижній Клин та Миколаєво-Дар'їво Курської області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі DeepState. Як відомо, аналітики дають інформацію із затримкою, щоб не нашкодити діям українських військ на російській території. Так, на другий день наступу штурмові групи просунулися впритул до Кореневого, а також зайняли Зелений Шлях та Миколаєво-Дар'їно.

"На той момент ворог перебував у Новоіванівці, Ольгівці та Крем'яному. Передові загони почали заходити в Суджу та закріплятися повноцінно у Гончарівці. Саму ж Суджу почали обходити з півночі. На півдні вдалося звільнити Гуєво та Горналь", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Зазначається, що доля російських солдатів, які засіли у місцеовму монастирі, невідома. Того ж дня розпочався активний рух в бік Малої Локні. "З цього дня і надалі, цей напрямок отримуватиме найбільше суперечливої інформації", - додали аналітики.

Бої на території Росії

Нагадаємо, військова операція на російській території почалася 6 серпня. Лише вчора в Україні вперше офіційно заговорили про успіхи військ - їм вже вдалося взяти під контроль близько 1000 квадратних кілометрів.

За словам президента Володимира Зеленського, в першу чергу Україна намагається захистити прикордонні регіони від систематичного терору з боку росіян.

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