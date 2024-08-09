На ухвалення рішення російським військовим командуванням впливатиме його сприйняття чисельності та можливостей українських сил у цьому районі.

У російського військового командування є ціла низка ймовірних варіантів дій, які воно може зробити у відповідь на українську операцію в Курській області. Як пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), поки що не можна сказати, який із цих можливих варіантів дій найімовірніший, і, швидше за все, російське військове командування не покладатиметься тільки на один варіант дій. При цьому на ухвалення рішення Росією впливатиме її сприйняття чисельності та можливостей українських сил у цьому районі.

1 варіант. Російське військове командування може використовувати наявних призовників, прикордонників ФСБ, Росгвардію та інші нерегулярні сили, вже розгорнуті в районі міжнародного кордону.

"Російське військове командування може застосувати цей варіант, якщо оцінить, що менш якісні сили, які, ймовірно, будуть менш добре оснащені, зможуть ефективно зупинити українські сили, які, за повідомленнями, успішно застосовують інноваційну тактику і технологічні можливості", - пишуть аналітики.

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2 варіант. Російське військове командування може ухвалити рішення про використання Північного угруповання військ, розгорнутого в прикордонних районах Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

Водночас, пишуть аналітики, здатність північного угруповання проводити ефективні оборонні операції і значні контратаки незрозуміла, і його передислокація для відтіснення українських сил у Курській області створить вразливі місця в російській обороні на інших ділянках кордону.

"Російське військове командування також може спробувати застосувати цей варіант дій, якщо визнає наступальні операції Північного угруповання військ на півночі Харківської області менш пріоритетними, ніж оборонні операції в Курській області", - зазначають в ISW.

3 варіант. Російське військове командування може прийняти рішення про перекидання оперативних резервів, накопичених для запланованих на літо 2024 року наступальних дій, з інших місць на фронті.

Російське військове командування може ухвалити рішення зберегти існуючі оперативні резерви, призначені для пріоритетних ділянок фронту, зокрема, для підтримки вищого темпу наступу в Донецькій області, і натомість перекинути в Курську область фронтові підрозділи з менш пріоритетних ділянок.

4 варіант. Російське військове командування може спробувати зберегти сили, які воно наразі направило до Курської області, але водночас перекинути в цей район значні авіаційні та ударні підрозділи.

"Однак неясно, чи зможуть нинішні російські сили, розгорнуті в Курській області, використовувати ефект від авіації. Також незрозуміло, чи порушать великомасштабні операції авіації над Курською областю здатність Росії регулярно використовувати тактичну авіацію для нанесення планерних бомбових ударів по всій лінії фронту", - зазначають в ISW.

Вторгнення в Курську область - що відомо

Уранці 6 серпня стало відомо про прорив кордону з Курською областю РФ. Українське військове командування ситуацію офіційно не коментує.

Утім, за кілька днів, за даними росЗМІ, українські військові взяли під контроль низку населених пунктів, а також газовимірювальну станцію "Суджа". Водночас за першу добу їм вдалося прорвати дві лінії фортифікаційних укріплень.

Як пише WP, Україна просить США дозволити їм використовувати ATACMS великої дальності для ураження аеродромів, які Росія використовує для атак у відповідь. Це, на думку Києва, дасть йому змогу утримати частину Курської області.

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