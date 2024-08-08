Зазначається, що український наступ виявився більш успішним, ніж очікували навіть багато чиновників у Києві.

Українські офіційні особи просять США дозволити їм використовувати ATACMS великої дальності для ураження аеродромів, які Росія використовує для атак у відповідь. Це, на думку Києва, дозволить йому утримати частину Курської області.

"Це дасть їм важелі впливу, необхідні для переговорів з Росією – ось про що йдеться", – сказав на умовах анонімності радник Зеленського у коментарі The Washington Post.

Він також сказав, що Україна розгорнула чималу кількість солдатів і що вони захопили близько 100 квадратних кілометрів ворожої території. За три дні, за словами радника Зеленського, українські війська просунулися повз багатотисячні міста, взяли сотні полонених і захопили газовимірювальну станцію, яку Росія використовує для енергетичних операцій з Угорщиною та Словаччиною.

Відео дня

"За словами радника Зеленського, Україна зараз контролює газовимірювальну станцію, розташовану приблизно в п'яти милях (біля 5 км) від кордону з Росією. У четвер газ все ще надходив через Суджу, останній діючий пункт відвантаження трубопроводу, яким російський природний газ постачається до Європи через Україну. За словами радника, станція навряд чи буде використана як важіль тиску, оскільки трубопровід все одно проходить через Україну, і Київ міг би перекрити потоки в будь-який момент", – пише видання.

Зазначається, що український наступ виявився більш успішним, ніж очікували навіть багато чиновників у Києві. Хоча точна мета цієї операції незрозуміла, на думку аналітиків, окрім потенційного відволікання російських військ зі східної частини Донецької області, Україна, можливо, намагається отримати важелі впливу на майбутні переговори.

"Українські війська явно просунулися досить далеко вглиб Курської області, але скільки території вони контролюють або насправді мають намір контролювати, залишається невідомим", – сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман.

Якою б не була причина, Курська наступальна операція створила новий тиск на російського диктатора Володимира Путіна, оскільки пересічні росіяни були змушені евакуюватися з регіону, де вони зіткнулися з тими ж типами обстрілів, від яких вже більше двох років страждає українське цивільне населення.

Бої в Курській області

Вранці 6 серпня стало відмо про новий прорив українсько-російського кордону. Повідомляється, що за добу українські військові прорвали дві лінії фортифікаційних споруд у Курській області. За 2,5 роки війни проти України на їх будівництво російська влада витратила 15 млрд рублів.

Українське військове командування офіційно події в Курській області не коментує. Тим часом The Telegraph пише, що за 48 годин операції Україна захопила більше території, ніж за контрнаступ-2023.

Зазначається, що наступальні операції України на Курському напрямку не сповільнюються. На думку експертів, цей наступ має три ключові цілі. Серед них – відволікти російські сили від наступальних операцій на Донеччині.

Вас також можуть зацікавити новини: