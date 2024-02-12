Не виключено, що в бій вступила 3-тя штурмова бригада, яка раніше звільнила місто Андріївка.

Україна укріплює Авдіївку на фоні спроб Росії захопити місто. Як пише Forbes, є вагомі підстави вважати, що на порятунок Авдіївки могли відправити одну з найкращих бригад української армії - 3-тю десантно-штурмову бригаду.

"Це єдина українська сухопутна бойова бригада, про яку ми точно знаємо, що станом на минулий тиждень вона перебувала в резерві на сході України", - пише видання.

Водночас, як пише Forbes, те, що українці укріплять Авдіївку, не було заздалегідь вирішеним питанням. Очевидно, вирішивши залишитися і боротися, українські війська беруть на себе величезний ризик.

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Наразі російські окупанти після чотирьох місяців боїв прорвали оборону Авдіївки і наблизилися впритул до головної дороги, якою український гарнізон, зосереджений на 110-й механізованій бригаді, отримує постачання в місто.

"На той момент у [командувача угруповання "Таврія" Олександра] Тарнавського було два варіанти. Відвести вцілілі частини 110-ї бригади з відкритої східної частини міста і закріпити українську лінію в центрі Авдіївки або відразу за містом, на заході. Або - посилити 110-ту бригаду і спробувати відтіснити набагато більші російські сили від ліній постачання гарнізону", - пише видання.

Однак цілком можливо, зазначають у Forbes, що остаточне рішення приймав не Тарнавський.

Минулого тижня Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і замінив його на генерала Олександра Сирського.

"Залужний має репутацію - заслужену чи ні - прихильника мобільної оборони з метою мінімізації українських втрат. Сирський, навпаки, має репутацію - знову ж таки, заслужену чи ні - за те, що погоджується на великі втрати у впертих, статичних боях. Не виключено, що, просуваючи Сирського, Зеленський сигналізував про свій намір боротися за Авдіївку. Нехай навіть дорогою ціною", - зазначає видання.

Основним завданням свіжих українських сил у Авдіївці буде зменшити тиск на головну асфальтовану дорогу зі сходу на захід до центру Авдіївки, вулицю Грушевського.

Як нагадує Forbes, 3-тя десантно-штурмова бригада провела одну з останніх переможних битв в українському наступі 2023 року і звільнила місто Андріївка, за 25 миль на північ від Авдіївки.

"Ця перемога дала можливість бригаді відпочити, перекваліфікуватися, набрати нових солдатів і, якщо чутки правдиві, переоснаститися бойовими машинами М-2 американського виробництва", - йдеться у статті.

Водночас повільний крах оборони Авдіївки в останні тижні, можливо, змусив бригаду призупинити навчання і повернутися на фронт.

"Що буде далі в Авдіївці, можна тільки здогадуватися. Якщо 3-я штурмова бригада дійсно перекинута до міста, то варто очікувати контратаки на позиції росіян в районі вулиці Грушевського. – пише видання. – Однак коли не залишиться боєприпасів, не матиме значення, чи буде в Авдіївці одна українська бригада, чи дві. І рішення українського командування про укріплення міста, в кращому випадку, буде спірним. У гіршому випадку це може призвести до кровопролиття для українських військ, які намагатимуться втекти на захід з міста, яке вони більше не можуть захищати".

Ситуація в Авдіївці - що відомо

Аналітики OSINT-спільноти DeepState повідомили, що Росія окупувала близько 18% території міста Авдіївка Донецької області. У приватному секторі на півночі населеного пункту ведуться штурми.

Повідомлялося, що росіяни перейшли залізничний міст і намагаються через приватний сектор пробитися в напрямку автобази і знака на в'їзді в Авдіївку.

Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомляв, що російські окупанти перерізали залізничну лінію в центрі Авдіївки в районі вулиці Чистякова. Їм залишилось всього 700 метрів до Індустріального проспекту - єдиної дороги, яка пов'язує місто з підконтрольною Україні територією.

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