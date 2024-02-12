Ворог не зможе оточити Авдіївку, поки Сили оборони України матимуть необхідні засоби для відбиття російських атак.

Російські загарбники вже не штурмують Авдіївку у Донецькій області "м'ясними хвилями". Тепер окупанти перейшли до штурмів меншими групами.

"Поки в нас є сили та засоби тримати оборону, ворог не зможе оточити Авдіївку. Зараз мʼясними хвилями вони вже не намагаються закидати, бо в них вже немає цих м'ясних хвиль, але вони періодично намагаються малими групами промацати нашу оборону, перед цим попрацювати авіацією, і думають, що наші воїни будуть бігти, але наші воїни стійко стоять на визначених позиціях", - розповів командир 47 окремої механізованої бригади Дмитро Рюмшин в ефірі телемарафону.

За його словами, російські окупанти намагаються "лізти різними диверсійними групами", підрозділами в'язнів так званих "Шторм Z" і "Шторм V", але зазнають втрат.

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"Може прийде якийсь час і можна буде показати кадри, як вони тікатимуть в іншу сторону від нас", - додав Рюмшин.

Також він сказав, що поля і посадки усіяні тілами російським загарбників та їхньою підбитою технікою. Він зазначив, що окупанти активно штурмують Авдіївку, аби показати російським обивателям, що можуть бути якісь успіхи на фронті. Крім того, Рюмшин повідомив, що наразі загарбники намагаються наступати меншими групами.

"Це не зміна тактики. Це просто вже вони вже частково втратили боєздатність свою і намагаються досягнути хоч якийсь результат, працює артилерія, періодично працює армійська авіація, бойові машини піхоти, танки", - додав військовий.

Він підкреслив, що мета Сил оборони - знищувати сили противника, аби росіяни відмовилися від задуму оточення та взяття Авдіївки.

Бої за Авдіївку - останні новини

Відповідно до ранкових даних Генерального штабу ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

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