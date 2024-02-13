Втрати російських окупаційних військ у боях за Авдіївку Донецької області в 13 разів перевищують українські. Зокрема, ворог втратив там щонайменше 222 танки.
Відповідну інфографіку на основі візуально підтверджених OSINT-аналітиками даних публікує телеграм-канал UA War Infographics. Зазначається, що наведені цифри демонструють втрати за період від жовтня 2023 року. Йдеться про знищену, пошкоджену, захоплену чи покинуту техніку.
Російські втрати у боях за Авдіївку виглядають так:
- ББМ – 365 од.,
- танки – 222 од.,
- артилерія – 22 од.,
- автомобільна техніка – 16 од.,
- спецтехніка – 15 од.,
- РЗСВ – 8 од.,
- засоби ППО – 6 од.,
- інше – 1 од.
Натомість українські втрати в кілька разів менші. Так, втрачено 21 ББМ, 20 танків, 4 засоби артилерії, 1 одиницю спецтехніки, 1 РСЗВ, 2 безпілотники та 1 засіб у категорії "інше".
При цьому наголошується, що фактичні втрати можуть бути більшими.
Бої за Авдіївку: останні новини
Протягом доби 13 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 10 ворожих атак в районі Авдіївки та ще дві – біля Невельського Донецької області. Такі дані навів Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні щодо ситуації на фронті.
Раніше стало відомо, що частину підрозділів 110-ї окремої механізованої бригади вперше за два роки вивели на ротацію з-під Авдіївки. Про це повідомив речник бригади Іван Сєкач. За його словами, в місто відправили підкріплення, проте він не став уточнювати, про який підрозділ ідеться.
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