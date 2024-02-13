На Авдіївському напрямку противник за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

Протягом доби підрозділи Сил оборони України відбили атаку російських окупантів в районі східніше Малої Токмачки Запорізької області, а на Херсонському напрямку ворог здійснив безуспішну спробу штурму позицій українських військ.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення.

"На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще дві атаки в районі Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ", - повідомили у Генштабі.

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Також противник завдав два авіаційних удари в районі населеного пункту Орлівка Донецької області, а артилерійських та мінометних обстрілів на цьому напрямку зазнали близько 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав два авіаудари по населеному пункту Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Ямполівка Донецької та Білогорівка Луганської областей, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдавали п’ять авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, а від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

"На Бахмутському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили вісім атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару в Часового Яру Донецької області", - повідомили у Генштабі і додали, що під артилерійським та мінометним вогнем на цьому напрямку опинилися близько 10 населених пунктів.

Крім того, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався покращити своє тактичне положення.

Також на цьому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області, а кілька населених пунктів опинилися під артилерійським та мінометним вогнем.

"На Новопавлівському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. Противник завдав авіаудару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів", - повідомили у Генштабі.

На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили атаку противника в районі східніше Малої Токмачки.

Авіація російських окупантів завдала ударів по трьох населених пунктах Запорізької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби тут російські окупанти здійснили безуспішну спробу штурму позицій наших військ", - йдеться у повідомленні.

Під артилерійським вогнем на цьому напрямку опинилися три населених пункти, серед яких і сам Херсон. Противник також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кринки Херсонської області. Крім того, російські окупанти здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах трьох населених пунктів.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів російських загарбників зазнали понад 20 населених пунктів. Противник завдав авіаудару по населеному пункту Кругле Харківської області.

Війна в Україні: новини

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що бої за Авдіївку продовжуються, російські окупанти намагаються змінювати тактику.

Він нагадав, що загрозлива ситуація навколо Авдіївки існує вже шостий місяць, і наміри ворога не змінилися - хочуть вибити Сили оборони України з позицій, але їм це не вдається.

Офіцер зауважив, що супротивник змінює тактику, вдається до хитрощів. "Підповзали вночі, тихенько чекали ранку і, як тільки "півні почали співати", вони починали робити спроби виходу на наші позиції", - розповів Цехоцький.

Він не виключає можливості масованого штурму міста ворогом, якщо їм не вдасться виконати завдання із захоплення міста до російських псевдовиборів президента.

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