За словами аналітиків, росіяни змогли просунутись на 8,6 кіломектра вглиб України.

Українські війська, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки, щоб зупинити російський наступ на цій ділянці фронту.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, 18 лютого Міноборони Росії заявило про захоплення підрозділами Центрального угруповання окупаційних військ Авдіївки. Там додали, що вони просунулися вглиб України на 8,6 кілометра та що росіяни продовжують наступальні операції для захоплення додаткових територій у Донецькій області.

Як стверджують російські військові блогери, ЗСУ бракує достатньо підготовлених оборонних позицій на захід від Авдіївки. Це начебто дозволить окупантам просунутися далі у західну частину Донецької області в умовах "паніки" та "дезорганізації" в Силах оборони після виходу з міста.

Відео дня

"ISW досі не бачив відеозаписів безладного відходу українських військ, які б підтверджували ці російські заяви. В Інституті очікують, що побачать такі відеозаписи, якщо відхід буде масовим, беручи до уваги звичайну практику російських ЗМІ, які мають доступ до подібних матеріалів", - додається у звіті.

Водночас один мілблогер з РФ вважає, що широкомасштабний крах Авдіївського фронту "малоймовірний", адже українські війська відходять на заздалегідь підготовлені оборонні рубежі.

У звіті ISW також зазначається, що загарбники, які зазнали значних втрат в особовому складі й техніці при захопленні міста, ймовірно, досягнуть кульмінації наступу, коли зіткнуться з відносно свіжими українськими підрозділами, які займуть підготовлені оборонні позиції.

Війна в Україні - ситуація в районі Авдіївки

17 лютого командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські сили вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції.

На думку експертів, ворогу не вдалося швидко просунутися в Авдіївці, оскільки був збитий темп його наступальної операції. Тому загалом, українські війська, які боронили це місто, виконали задачу.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що після виходу з Авдіївки Донецької області українським військам доведеться відходити й з інших рубежів. Нашим військам треба відійти й з флангів, де вони знаходилися. Нам треба зараз підстрахувати також Мар'їнський напрямок і Вугледар - над ними всіма зараз буде нависати ворог і там теж може відбуватися тактичний відхід з певних позицій.

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