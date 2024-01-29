Ресторан "Цірське полювання" перейшов до рук росіян, але згодом ЗСУ витіснили загарбників.

Російські окупанти нещодавно заявили про просування в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, які продовжуються, в цьому районі 28 січня.

Як повідомляє ISW, вчорашнє відео з геолокацією показує, що загарбники просунулися на північ від Степового (на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

Загалом бої тривали:

Відео дня

на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Новобахмутівки та Степового;

біля самої Авдіївки;

на захід від Авдіївки в районі Тоненького;

на південний захід від Авдіївки в районі Сєверного, Першотравневого та Невельського.

За словами російських мілблогерів, окупанти розширили зону свого контролю біля ресторану "Царське полювання" на південній околиці Авдіївки. Один з них стверджував, нібито російські війська повністю контролюють ресторан.

Водночас військовий ЗСУ, який служить на Авдіївському напрямку, наголошує, що українські війська витіснили загарбників з ресторану. Він також розповів, що нападники постійно змінюють свою тактику на цьому напрямку.

Бої за Авдіївку - останні новини

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що в районі Авдіївки Донецької області відчувається нестача снарядів, і триматися без артилерії дуже важко. Через це там фіксується небезпечне просування з боку російських окупаційних військ.

У битві за Авдіївку знову настала фаза дуже інтенсивних боїв, у яких Силам оборони вдається завдавати агресору втрат у співвідношенні 10 до 1. Однак Росія стягнула під Авдіївку десятки тисяч резервів.

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