Російські окупанти нещодавно заявили про просування в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, які продовжуються, в цьому районі 28 січня.
Як повідомляє ISW, вчорашнє відео з геолокацією показує, що загарбники просунулися на північ від Степового (на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).
Загалом бої тривали:
- на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Новобахмутівки та Степового;
- біля самої Авдіївки;
- на захід від Авдіївки в районі Тоненького;
- на південний захід від Авдіївки в районі Сєверного, Першотравневого та Невельського.
За словами російських мілблогерів, окупанти розширили зону свого контролю біля ресторану "Царське полювання" на південній околиці Авдіївки. Один з них стверджував, нібито російські війська повністю контролюють ресторан.
Водночас військовий ЗСУ, який служить на Авдіївському напрямку, наголошує, що українські війська витіснили загарбників з ресторану. Він також розповів, що нападники постійно змінюють свою тактику на цьому напрямку.
Бої за Авдіївку - останні новини
Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що в районі Авдіївки Донецької області відчувається нестача снарядів, і триматися без артилерії дуже важко. Через це там фіксується небезпечне просування з боку російських окупаційних військ.
У битві за Авдіївку знову настала фаза дуже інтенсивних боїв, у яких Силам оборони вдається завдавати агресору втрат у співвідношенні 10 до 1. Однак Росія стягнула під Авдіївку десятки тисяч резервів.