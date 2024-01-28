На цьому напрямку було майже 30 боєзіткнень.

Протягом минулої доби, 27 січня, на фронті між Збройними силами України та росіянами відбулося 79 бойових зіткнень.

Як повідомляв Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 7 атак біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Водночас на Лиманському напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та Білогорівки Луганської області, але успіху не мав. Ще 7 безуспішних атак було на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 ворожих атак біля Степового, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області", - додали у відомстві.

На Мар’їнському напрямку йшли бої неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там ЗСУ відбили 14 атак. На Шахтарському напрямку противний здійснив 3 безуспішні атаки окупантів південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області. Ще одну спробу штурму стримали західніше Вербового на Запорізькому напрямку.

"На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії", - зазначили у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

За даними британської розвідки, протягом останніх тижнів російські окупанти продовжують наступальні дії, однак отримані здобутки не мають стратегічного значення. Водночас українські війська зосередились на активній обороні.

Оскільки основний шлях постачання залишається недоторканим, а українські сили проводять локальні контратаки, Авдіївка, ймовірно, залишатиметься під контролем України протягом найближчих тижнів

Західні чиновники розповіли виданню The Telegraph, що Путін планує продовжувати війну в Україні до 2027-2028 років. Якщо Захід не діятиме, Україна ризикує програти у війні і наразі є тривожні сигнали, що в такому разі російські війська підуть далі.

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