У мережі є підтвердження, що окупанти захопили українські окопи, перед якими була лінія фронтту.

Російські війська мають просування у районі Авдіївки та ведуть наступ в районі Старомайорського на Донеччині.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), так звані російські "вєнкори" стверджували, що окупанти просунулися на захід від залізничного полотна біля Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

29 і 30 листопада росіяни також стверджували, що їхні війська просунулися на північ від промзони на південний схід від Авдіївки і що тривають бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу.

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Водночас Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки); на схід від Новобахмутівки (11 км на північний схід від Авдіївки); Тоненького (7 км на захід від Авдіївки).

Тим часом "Суспільне" повідомило, що замерзла земля біля Авдіївки перетворилася в багнюку. Це ускладнює роботу транспортних засобів як російським, так і українським силам.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська завдають плануючих бомбових ударів з літаків Су-35 поблизу Авдіївки. 30 листопада окупанти продовжили обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 29 листопада, видно, як сили російського 394-го мотострілецького полку захоплюють українські позиції на південний захід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки). Раніше лінія фронту російських військ була за цими позиціями.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки на південь від Пречистівки (18 км на південний схід від Великої Новосілки). Кілька російських військових блогерів стверджували, що російські війська захопили кілька українських позицій уздовж лінії Приютне-Старомайорське (15 км на південний захід до 9 км на південь від Великої Новосілки).

Бої за Авдіївку

За даними ISW, окупанти штурмують Авдіївку з шести напрямків. Попри складні погодні умови, як російські, так і українські війська продовжують наземні атаки по всій території України, хоча й дещо повільнішими темпами через сніг і погану видимість.

Згідно з геолокованими кадрами, на які посилаються аналітики, окупанти дещо просунулися на північний захід від Красногорівки в 7 км від Авдіївки і в східній частині промислової зони на південно-східній околиці міста.

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