Геолоковані кадри показують, що окупанти просунулися на північний захід від Красногорівки в 7 км на північний захід від Авдіївки.

Російські окупанти наступали на північний захід і південний схід від Авдіївки.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Там відзначили, що геолоковані кадри показують, що окупанти дещо просунулися на північний захід від Красногорівки в 7 км від Авдіївки і в східній частині промислової зони на південно-східній околиці міста.

На геолокованому відеозаписі видно, як російська бронетехніка атакує позиції ЗСУ в північній частині промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки. Аналітики відзначили, що російські пропагандисти сурмили нібито про повне захоплення авдіївської промзони біля залізничної станції Ясинувата-2, проте ISW не спостерігав візуального підтвердження цих тверджень.

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Ситуація в Авдіївці

Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що російські окупанти зменшили застосування авіації, але збільшили використання FPV-дронів, що ускладнює логістику та евакуацію цивільних людей з міста.

Росія почала третю хвилю штурмів Авдіївки, збільшивши кількість атак. За даними Інституту вивчення війни, цього разу механізовані сили російських окупантів значно слабкіші, порівняно з попередніми хвилями нападів.

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