Олександр Бородін зазначив, що вихід військ ще остаточно не завершився.

У 3-ій окремій штурмовій бригаді при виході з Авдіївки фіксувалися лише поодинокі випадки потрапляння в полон. Виведення військ триває.

Спікер бригади Олександр Бородін зазначив, що важко зараз робити якісь висновки, так як вихід ще остаточно не завершився. При цьому він вказав, що росіяни оприлюднили відео з нібито українськими полоненими, і зараз з цим розбираються.

Водночас військовий запевнив, що не було потрапляння в полон на рівні відділень, взводів та підрозділів.

Відео дня

"У нас був контрольований відвід. Якісь окремі поодинокі випадки - ми з ними розбираємося. Але було багато підрозділів, я не можу говорити за весь Авдіївський театр. З точки зору моєї бригади – тільки поодинокі випадки, в яких ми розбираємося, і то це частково, можливо, ІПСО", – розповів Бородін в ефірі телемарафону.

Виведення українських військ з Авдіївки - головні новини

Вночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про виведення українських військових з Авдіївки.

Пізніше командувач ОСУГ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що "вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв і можливої зміни оперативної обстановки". У той же час деякі українських захисників потрапили в полон.

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