Експерти вважають, що подібну тактику окупанти спробують застосувати і на інших ділянках фронту.

Російські війська, схоже, тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі. Саме це дозволило забезпечити наземним військам окупантів підтримку з повітря в останні дні боїв за Авдіївку.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що прес-секретар української бригади, що діє під Авдіївкою, заявив 17 лютого, що російські війська випустили 60 фугасних бомб КАБ по українських позиціях в Авдіївці за останню добу, а український солдат, що діє в цьому районі, заявив, що російські війська випустили до 500 фугасних бомб по Авдіївці за останні дні.

Командувач Таврійським угрупуванням військ України бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що 14 лютого російські війська завдали 73 авіаудари на Таврійському напрямку, що стало рекордним числом, оскільки російські війська активізували тактичний розворот в Авдіївці.

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17 лютого один з пов'язаних з Кремлем військових блогерів заявив, що тільки по одному конкретному району Авдіївки за останні 48 годин російські війська випустили 250 фугасних бомб ФАБ. Російські джерела пишуть, що використання російськими військами фугасних бомб дозволили подолати українську оборону в Авдіївці, а деякі російські військові блогери стверджували, що російські війська мають перевагу в повітрі в цьому районі.

З початку 2023 року російські війська поступово нарощували застосування авіабомб по всьому фронту, але недавнє масове застосування авіабомб в Авдіївці - це перший випадок, коли російська авіація масштабно використовувала їх для ближньої авіаційної підтримки наступаючих піхотних військ.

Російський інструктор Штурм-Z стверджує, що раніше російським військам було важко наносити масові авіаудари в ході таких операцій, і сподівається, що операції російської авіації в Авдіївці стануть передвісником змін на інших ділянках фронту.

Здатність російських військ наносити масові удари протягом декількох днів на найактивнішій ділянці лінії фронту говорить про те, що українські сили не змогли позбавити їх доступу до повітряного простору в Авдіївці, і російські сили, ймовірно, використовували цю тимчасову локальну перевагу в повітрі, щоб полегшити захоплення більшої частини населеного пункту.

Виведення українських військ з Авдіївки - головні новини

Вночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про виведення українських військових з Авдіївки.

Пізніше командувач ОСУГ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що "вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв і можливої зміни оперативної обстановки". Водночас деякі українських захисників потрапили в полон.

У свою чергу президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна поверне Авдіївку.

Також на ситуацію відреагував президент США Джо Байден. Він звинуватив американських законодавців у тому, що ЗСУ довелося вийти з Авдіївки.

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