Відзначається, що знімок зробили 17 січня.

Українське місто-фортеця Бахмут та його околиці знаходяться під вогнем російської артилерії. На супутникових знімках чітко видно воронки.

Аналітики DeepState опублікували супутниковий знімок Бахмута, на якому видно величезні воронки біля міста. Зазначається, що фото зробили 17 січня.

"Східні околиці Бахмута на супутниковому фото від 17 січня 2023 року просто всіяні воронками від артилерії", - йдеться у коментарі до знімка.

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Бої за Бахмут - що відомо

Важкі бої за Бахмут в Донецькій області йдуть не перший день. Росіяни не залишають спроб взяти місто штурмом, але несуть величезні втрати. У надії змінити ситуацію окупанти вирішили змінити тактику та намагаються обійти місто.

Тільки за минулу добу, 19 січня, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське та Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Краснополівка, Соледар, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар'їнка, Перемога, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка та Степове на Запоріжжі.

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