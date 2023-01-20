Також відбито численні атаки по Запорізькій області.

Українські воїни відбили ворожі атаки в районі 16 населених пунктів на Донбасі та у Запорізькій області.

"Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Сповіщається, що на Бахмутському напрямку ворог завдавав ударів по населених пунктах Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка і Майорськ, на Авдіївському – по Кам’янці, Авдіївці, Веселому, Водяному, Красногорівці, Георгіївці, Мар’їнці та Новомихайлівув. На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів (Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Малі Щербаки і Кам’янське тощо).

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Ситуація в Донецькій області

Країна-агресор не полишає намірів повністю захопити Донецьку область, близько половини котрої знаходиться під контролем ворога. Ворог намагається наступати а Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Зокрема, росіяни завдають активих ударів по Бахмуту і Соледару. Окупаційні війська не мають контролю над жодним із цих міст, утім ворожі пропагандисти продовжують стверджувати про захоплення Соледару.

Ворог, який після багатомісячних спроб завдяки героїчній обороні українських захисників не зміг взяти під контроль Бахмут, намагається обійти місто. .

Ситуація в Запорізькій області

Окупанти, яким вдалося захопити близько 60% території Запорізької області, продовжують стягувати техніку на цей напрямок та тероризувати населення підконтрольних Україні територій області.

За минулу добу 17 наших населених пунктів області пережили 153 обстріли, зафіксовані численні повідомлення про руйнування, вибухи чули і в обласному центрі.

Росіяни зухвало заявляють про наміри "звільнити" всю територію області. Українська розвідка попереджала про новий наступ окупантів в Запорізькій області навесні та влітку.

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