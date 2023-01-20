Генштаб ввечері повідомляв про триваючі бої в районі самого Бахмута.

Інститут вивчення війни не зміг знайти доказів захоплення "вагнерівцями" Кліщівки за 7 км від Бахмута, про що раніше стверджував ватажок найманців Євген Пригожин.

19 січня Пригожин в традиційному для себе тоні заявив, що його бойовики захопили Кліщіївку, що дозволить їм нібито вийти на трасу Костянтинівка-Бахмут і створити загрозу для ЗСУ в Часовому Яру. Західні експерти підкреслюють, що підтверджень словам Пригожина немає.

Своєю чергою, Генштаб ввечері повідомляв про триваючі бої в районі самого Бахмута, в районі Кліщіївки, Олександро-Шультіно у 17 км від Бахмута і Курдюмівки в 13 км на північний захід від Бахмута.

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Разом з тим, як повідомляє Інститут вивчення війни, російським окупантам, ймовірно, все ж вдалося трохи просунутися на північно-східних околицях Бахмута.

Війна в Україні - актуальне

Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняється.

Як зазначили напередодні у Білому домі, російські окупаційні війська не мають повного контролю ні над Бахмутом, ні над Соледаром. Контроль над Соледаром, за оцінкою американської розвідки, залишається спірним.

Зараз в районі Бахмута в окупантів спостерігається тактика спроб видавлювання українських військ, пояснив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Він допускає, що ворог може розширити цю тактику на великі ділянки фронту.

Напередодні ЗСУ зафіксували у Чорному морі 11 бойових кораблів РФ з сумарним залпом у 40 ракет "Калібр", що опосередковано може вказувати на підготовку Росією до завдання нових ударів по Україні.

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