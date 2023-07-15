Зазначається, що 172 загарбники отримали поранення та двох взято у полон.

На Бахмутському напрямку за добу Силами оборони України знищено 77 російських загарбників. Українські захисники зберігають за собою ініціативу.

"На південному і північному флангах (міста Бахмут) наші підрозділи Сил оборони тиснуть на ворога, штурмують його позиції, і відтак, ворог чинить шалений опір. 408 разів ворог за цю добу обстріляв наші позиції, здійснив один авіанальот. Загалом за добу на цьому напрямку відбулося 15 боєзіткнень, у яких знищено 77 окупантів, 172 поранено й двух взято у полон", - повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

Також було знищено два танки, бронетранспортер, сім гармат, дві самохідні артилерійські установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", протитанковий ракетний комплекс та один безпілотник.

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Окремо речник розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог найактивніший.

"За цю добу він двічі атакував в районі Діброви Луганської області і Новосадового Донецької області. Цей напрямок є лідером за застосуванням артилерії, різного типу мінометів, ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню. За цю добу ворог здійснив 570 обстрілів, 11 авіанальотів. Під час відбиття 11 окупантів знищили, 68 поранили і одного взяли у полон", - сказав речник..

Крім того, було підбито ворожі танк, бойову машину піхоти, гармату, підірвано два польові склади боєприпасів та сім автомобілів, які підвозили боєприпаси.

Втрати Росії в Україні станом на 15 липня - останні новини

За минулу добу, 14 липня, Сили оборони України знищили майже 600 російських загарбників. Загальні бойові втрати російської армії склали понад 237 тисяч осіб.

На Бахмутському напрямку під вогнем авіації та артилерії противника бійці Сил оборони успішно відбили всі атаки росіян в районі Берховки Донецької області. Ворог вдарив авіацією біля Ступочок та Диліївки, а також від ворожої артилерії постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Дружба, Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне та Південне Донецької області.

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