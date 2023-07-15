Також знищено 5 танків, 11 бойових броньованих машин і 14 артилерійських систем.

За минулу добу Сили оборони України знищили майже 600 російських загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 липня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 237 тис 180 (у тому числі 590 за минулу добу) осіб ліквідовано;

Відео дня

танків - 4102 (+5) одиниці;

бойових броньованих машин - 8019 (+11);

артилерійських систем - 4463 (+14);

РСЗВ - 680;

засоби ППО - 425 (+2);

літаків - 315;

гелікоптерів - 310;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3807 (+24);

крилаті ракети - 1273;

кораблі/катери - 18;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7036 (+17);

спеціальна техніка - 664 (+2).

Війна в Україні і втрати Росії - останні новини

Учора, 14 липня, основні зусилля росіяни зосередили на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. Всього за минулу добу відбулися 32 бойових зіткнення.

За добу 14 липня українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Найбільших втрат РФ зазнає на Таврійському напрямку. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти.

Напередодні також стало відомо про точний удар ЗСУ по казармі з "кадирівцями" у Маріуполі. За попередньою інформацією, поранених бійців "Ахмату" вивозили у бік окупованого Донецька.

Вас також можуть зацікавити новини: