Російські окупанти чинять потужний спротив українському просуванню.

Сили оборони України продовжують просуватися вперед на південь від міста Бахмут та закріплюються на нових рубежах. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Як вона зазначила у Telegram, "сьогодні, як і вчора, на Сході гаряче". Зокрема, ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські оборонці всіма силами стримували ворога, і їм це вдалося. Наразі тривають важкі бої.

"На південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом", – наголосила Маляр. На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції, але безуспішно.

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Також на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція.

"На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомила заступниця міністра.

Водночас ворог переміщує підрозділи і застосовує всі наявні резерви.

"Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась", – підкреслила Маляр.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Вранці 13 лютого речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що під Бахмутом щодня продовжується бойова робота, ініціатива належить Силам оборони України. Водночас противник чинить неймовірний спротив та протягом доби вдарив по українських позиціях понад 500 разів.

Нещодавно військовий аналітик Олексій Гетьман висловив думку, що для російських окупантів не існує межі втрат, через яку вони можуть відступити на Бахмутському напрямку. Вони перебуватимуть там до повного знищення або отримання наказу на відхід від командування.

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