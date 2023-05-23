Через невдалу тактику ворог несе втрати.

Якщо Збройні сили України продовжать просуватися в Бахмуті по флангах, то це призведе до того, що захисники зможуть взяти місто у тактичне оточення.

"Більш точно сказати, як говорив командувач, генерал Сирський, що ми саме наближаємося до тактичного оточення цього населеного пункту. Адже в нього є найбільш детальна оцінка, він знає сили ворога, його слабкі місця", - розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

За словами речника, тактика окупантів дуже екстенсивна, вони завалюють Сили оборони тактичними групами. Це призводить до дуже великих втрат противника.

Відео дня

"До того ж саме місто вони фактично зруйнували. Воно їм уже не може слугувати великим опорним пунктом для побудови там ешелонованої оборони. Якщо вони будуть оточені з флангів, то будуть постійно накриватися потужним артилерійським вогнем, не матимуть де від нього сховатися і не матимуть можливості підтягувати резерви", - пояснив військовий.

Череватий додав, що у ЗСУ також можуть бути тактичні несподіванки для ворога.

Ситуація у Бахмуті

Як раніше повідомляв УНІАН, наразі українським воїнам для оточення Бахмута потрібно ще приблизно 5 бригад.

При цьому ворог може перекинути на цей напрямок решту резерву. Однак ці військові не мають необхідної підготовки.

Наразі в районі Бахмута воює понад 40 тисяч російських окупантів. Щоденно ворог зазначає втрат на цьому напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: