Якщо Збройні сили України продовжать просуватися в Бахмуті по флангах, то це призведе до того, що захисники зможуть взяти місто у тактичне оточення.
"Більш точно сказати, як говорив командувач, генерал Сирський, що ми саме наближаємося до тактичного оточення цього населеного пункту. Адже в нього є найбільш детальна оцінка, він знає сили ворога, його слабкі місця", - розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.
За словами речника, тактика окупантів дуже екстенсивна, вони завалюють Сили оборони тактичними групами. Це призводить до дуже великих втрат противника.
"До того ж саме місто вони фактично зруйнували. Воно їм уже не може слугувати великим опорним пунктом для побудови там ешелонованої оборони. Якщо вони будуть оточені з флангів, то будуть постійно накриватися потужним артилерійським вогнем, не матимуть де від нього сховатися і не матимуть можливості підтягувати резерви", - пояснив військовий.
Череватий додав, що у ЗСУ також можуть бути тактичні несподіванки для ворога.
Ситуація у Бахмуті
Як раніше повідомляв УНІАН, наразі українським воїнам для оточення Бахмута потрібно ще приблизно 5 бригад.
При цьому ворог може перекинути на цей напрямок решту резерву. Однак ці військові не мають необхідної підготовки.
Наразі в районі Бахмута воює понад 40 тисяч російських окупантів. Щоденно ворог зазначає втрат на цьому напрямку.