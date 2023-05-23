Очільник ПВК намагається вивести звідти своїх бойовиків.

Заява очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про те, що він виведе своїх бойовиків з Бахмута після 25 травня продиктована страхом та розумінням своїх перспектив.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. За його словами, керівництво Росії не дасть "кухарю Путіна" залишити українське місто.

"Я думаю, що Пригожин неймовірно хоче звідти піти. Він хоче зберегти залишки свого особового складу і репутації. Адже він розуміє, що далі на них там чекає кривавий розгром", - пояснив речник.

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Він додав, що Пригожин - не військовий, а просто авантюристичний бізнесмен.

"Але він бачив, що генерал Сирський влаштував на Харківщині, коли регулярна армія просто тікала куди бачить. І він усвідомлює, що командувач може організувати далі для "вагнерівців". Пригожин чудово розуміє, що рано чи пізно його просто розіб'ють вщент", - зазначив Череватий.

Речник переконаний, що російське керівництво докладе всіх зусиль, щоб щоби Пригожин не зміг це не зміг зробити.

Ситуація у Бахмуті

Нещодавно Пригожин в черговий раз відзвітував про захоплення Бахмута. Згодом він заявив, що "вагнерівці" будуть в місті до 25 травня, після чого вийдуть. Тоді Череватий пояснював, що угруповання ПВК "Вагнер" по суті було розбито на Бахмутському напрямку.

При цьому українські військові ледь не щодня потроху просуваються вперед у цьому районі вдалося просунутися по Флангах на півночі і півдні.

Наразі ЗСУ для оточення Бахмута потрібно ще приблизно 5 бригад.

Армія РФ може перекинути на Бахмутський напрямок решту резерву, які навіть не мають необхідної підготовки.

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