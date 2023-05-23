Щоденно там помирає близько 100 окупантів.

Наразі в районі Бахмута воює понад 40 тисяч російських окупантів. Щоденно ворог зазначає втрат на цьому напрямку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. Він додав, що у цій частині фронту знаходиться приблизно 250 танків, до 300 артилерійських гармат і до 150 РСЗВ.

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"Що стосується втрат, учора Джо Байден сказав про приблизно 100 тисяч пораненими та вбитими. Перед тим контрадмірал Джон Кірбі теж казав про 100 тисяч, з яких, за його словами, 20 тисяч точно летальні жертви. Наш міністр оборони Олексій Резніков називав втрати в 70 тисяч, але, можливо, він говорив про меншу ділянку", - зазначив Череватий.

За його словами, всі ці цифри абсолютно релевантні з огляду на їхні щоденні втрати. Йдеться про понад 100 вбитими й стільки ж - пораненими.

"Цифра за останню добу (21-22 травня) - 120 вбитих та 144 поранених. Це якраз середньостатистичний показник. Це мова про Бахмут та околиці", - розповів речник.

Ситуація у Бахмуті

Як раніше повідомляв УНІАН, протягом кількох днів українські воїни просунулися вперед на Бахмутському напрямку на 700 метрів. Лише за 21 травня українські захисники просунулися на флангах на 250-400 метрів та закріпилися.

У Міноборони заявляли, що у передмісті Бахмута росіяни безуспішно намагаються зайняти вигідні позиції, однак зазнають значних втрат.

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