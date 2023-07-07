На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії.

Українські війська мають успіх у наступі біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку, цитує Military Media Center речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії. За словами Ковальова, північніше та південніше міста Бахмут воїни продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.

"В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тут тривають важкі бої", - сказав речник.

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Війна в Україні - що відбувається на Бахмутському напрямку

Успіхи у просуванні ЗСУ на Бахмутському напрямку підтвердили напередодні аналітики Інституту вивчення війни. У зведенні вказується, що особливо "гаряче" наразі у Кліщіївці. За твердженням російської сторони, ЗСУ взяли під контроль кілька лісових масивів на захід від Кліщіївки та посилюють тиск на позиції військ РФ на південний захід від Бахмута.

Про здобуття Збройними силами України частини висот вказував вранці 7 липня й заступник командира Третьої штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін. У відповідь росіяни застосували хімічну зброю і підтягнули свою авіацію.

У своїх попередніх зведеннях Генштаб не вдавався у деталі, а лише підкреслював "успішні контрнаступальні дії" ЗСУ на південь і північ від Бахмута.

Ще раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що ворог у Бахмуті зараз потрапив фактично у пастку: противнику не вдається ні пересуватися містом, ні його покинути, бо всі шляхи прострілюються ЗСУ.

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