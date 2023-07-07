Противник намагається чинити опір - в основному коштом нових підрозділів, що прибувають на підкріплення.

Українські війська рухаються вперед на Бахмутському напрямку. Як поділився у Telegram заступник командира Третьої штурмової бригади майор Максим Жорін, наразі під контролем України вже частина висот.

"3-тя окрема штурмова бригада продовжує рухатись вперед на Бахмутському напрямку. Частина висот під контролем українських сил, частина ще в процесі", - розповів Жорін.

За його словами, противник намагається чинити опір - в основному коштом нових підрозділів, що прибувають на підкріплення. Але утримати позиції все одно не виходить.

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У стані певної істерики російські окупанти почали використовувати хімічну зброю. "І в нашому підрозділі, і в інших підрозділах вже є підтверджені факти отруєнь. Також по наших позиціях знову дуже активно працює авіація", - додав Жорін.

Росія застосовує хімічну зброю - що відомо

Напередодні OSINT-дослідник Олександр Коваленко зауважив, що окупанти на Бахмутському напрямку активно застосовують хімічну зброю проти українських воїнів - так звану речовину люїзит. Подібні речовини небезпечні навіть для того, хто їх застосовує, бо все залежить від напрямку вітру та погодних умов.

Це бойова отруйна речовина шкірно-наривної дії, єдине відоме практичне застосування якої - як компонент у хімічній зброї.

В разі легкого ураження ознаки отруєння люїзитом зникають за кілька днів. Водночас важке ураження має такі симптоми як нудота, головний біль, втрата голосу, блювання, слабкість. Якщо в постраждалого спостерігаються спазми в грудях та віддишка - це ознаки тяжкого отруєння.

Війна новини - ситуація на Бахмутському напрямку

Інститут вивчення війни констатував, що Сили оборони розвивають успіх на Бахмутському напрямку та просуваються на Запоріжжі. Аналітики зауважують, що ЗСУ просуваються на південний захід від Бахмута. Особливо "гаряче" у Кліщіївці.

Тоді як Генштаб підтверджує успішне відбиття атак окупантів в районі населеного пункту Берхівка Донецької області. Разом з тим, наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ще раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що російські війська "фактично знаходяться у Бахмуті в пастці": "Тому що, з одного боку, вони більшу частину міста контролюють, а ми контролюємо південно-західну тільки частину. Але вони не можуть пересуватися по місту, тому що наші Збройні сили їм не дають це зробити. І вони фактично з нього і вийти не можуть, тому що це теж не дають здійснити наші Збройні сили".

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