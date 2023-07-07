Українські воїни мають певні терориторіальні успіхи на цих двох напрямках.

Сили оборони розвивають успіх на Бахмутському напрямку та просуваються на Запоріжжі.

Як повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW), на цих двох напрямках спостерігається стійка тенденція до просування вперед.

Бахмутський напрямок

Аналітики зауважують, що ЗСУ просуваються на південний захід від Бахмута. Особливо "гаряче" у Кліщіївці. У четвер з'явилися геолоковані кадри, на яких російська артилерія завдає удару по українській бойовій машині піхоти на західній околиці Кліщіївки (приблизно за 5 км на південний захід від Бахмута), що вказує на те, що ЗСУ сили досягли успіхів у цьому районі.

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Один з російських "воєнкорів" повідомив, що ЗСУ взяли під контроль кілька лісових масивів на захід від Кліщіївки та посилюють тиск на позиції військ РФ на південний захід від Бахмута. Тим часом російські блогери поширили кадри, на яких кілька російських солдатів стверджують, що контролюють селище, а на околицях тривають запеклі бої.

Генштабі ЗСУ інтригує повідомленнями з Кліщіївки, заявляючи, що наші війська продовжили контрнаступальні операції на південь і на північ від Бахмута і зайняли нові позиції.

Речник Східного угрупування військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що українські воїни зберігають ініціативу навколо Бахмута та відтісняють окупантів на північному та південному флангах.

Вчора окупанти намагалися атакувати на південний захід від Бахмута в районі н.п. Іванівське (5 км на південний захід) та м. Біла Гора (14 км на південний захід), а також на північний захід від Бахмута в районі н. п. Берхівка (1 км на північний захід) та м. Богданівка (5 км на північний захід). Крім того, загарбники провели наземні атаки на лінії Дубово-Василівка-Богданівка, та у напрямку Оріхово-Василівка.

Запорізький напрямок

Аналітики зазначають, що вчора українські війська вели контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями та закріпили контроль над своїми новими позиціями.

Крім того, ЗСУ продовжили контрнаступні дії у західній частині Запорізької області, зокрема на Мелітопольському напрямку.

Офіційний представник Східного угруповання військ РФ Олег Чехов повідомив, що окупанти відбили атаку українських військ у районі П'ятихаток (25 км на південний захід від Оріхова).

"Воєнкори" РФ плутаються в інформації щодо контрнаступу на цьому напрямку. Одні стверджують, що ЗСУ намагалися просунутися з П'ятихаток у бік Жереб'янки (27 км на південний захід від Оріхова) двома невеликими групами по 15 осіб у кожній. Інші заявдяють, що великі українські угруповання нібито проводили хвилі безуспішних штурмів Жереб'янки групами до 50 осіб.

Російські блогери також критикували один одного за навмисне применшення української присутності у П'ятихатках. Попри заяви Міноборони РФ про зачистку у населеному пункті, ЗСУ значно зміцнили свої позиції там.

За версією росіян, ЗСУ також вели штурми у напрямку н.п. Роботине (12 км на південь від Оріхова) та просунулися неточно у напрямку н.п. Вербове (18 км на південний схід від Оріхова).

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Вчора президент України Володимир Зеленський розповів про український контрнаступ. Глава держави наголосив, що українські воїни просуваються вперед на фронті.

Запеклі бої за місто-фортецю йдуть вже десять місяців, навіть всупереч заявам російських окупантів про захоплення Бахмута. Зараз бійці ЗСУ видавлюють росіян з Бахмута.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що ЗСУ провели успішні наступальні операції в районі Бахмута і просунулися на південний захід і захід.

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