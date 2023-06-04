Зазначається, що це результати м'ясних штурмів, як у Першу світову війну.

У Міністерстві оборони Великої Британії з'ясували співвідношення тимчасово окупованої території та втрат російських окупантів у Бахмуті. Армія РФ втрачала одного солдата за кожні 48 сантиметрів землі в місті-фортеці.

Видання Daily Mail пише, що минулого місяця Росія заявила, що взяла під свій контроль місто на сході України, місце найзапекліших боїв відтоді, як Путін вторгся в країну 15 місяців тому.

Однак командування української армії спростувало цю заяву, заявивши, що вони досі контролюють частини міста на південному заході. Чиновники Міноборони зробили свою оцінку після широко поширених повідомлень про те, що Росія зазнала важких втрат у Бахмуті.

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Європейські уряди вважають, що Росія втратила понад 20 тисяч військовослужбовців, половина з яких були найманцями з групи Вагнера, і понад 60 тисяч отримали поранення — цифра, за твердженнями США, може досягати 100 тисяч осіб.

Минулого тижня західні офіційні особи повідомили, що Бахмут — місто площею 16 квадратних миль з довоєнним населенням трохи більше 73 тисяч чоловік — коштував російським солдата за кожне просування на 48 сантиметрів.

Один з них сказав: "По суті, це Перша світова війна, коли ми бачили хвилі піхоти, у багатьох випадках не підтримувані загальновійськовими військами, що наступали на оборонні позиції і в багатьох випадках буквально скошувалися".

Він додав, що масові втрати матимуть "колективний психологічний вплив на самі російські сили", а також, ймовірно, "вплинуть на російське суспільство, як тільки стануть відомі цифри". Євген Пригожин, керівник групи Вагнера, сказав, що половина його людей, загиблих у Бахмуті, були російськими в'язнями, завербованими для участі у війні. Він сказав, що 99% його людей покинули Бахмут і передали контроль російським військам.

Минулої ночі, після відвідування своїх військ в цьому районі, генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутними військами України, заявив, що Росія все ще втрачає там солдатів.

У повідомленні в Telegram він написав: "Противник продовжує нести значні втрати на Бахмутському напрямку. Сили оборони України продовжують бойові дії. Ми виграємо".

У четвер заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія хотіла створити враження спокою навколо Бахмута, але обстріли як і раніше були такими ж, як в розпал битви за місто.

Передбачувані українські атаки тривали на території Росії у вихідні дні: двоє людей загинули і шість отримали поранення в п'ятницю в результаті обстрілу в Білгородській області, що межує з Україною.

У Курській області імовірно сталася атака українського безпілотника, в результаті якої були пошкоджені кілька будівель, а офіційні особи в сусідній Брянську також повідомили про обстріли.

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив Wall Street Journal, що довгоочікуваний контрнаступ його військ проти окупаційних російських військ неминучий.

Він сказав: "Ми твердо віримо, що досягнемо успіху. Я не знаю, скільки часу це займе".

Новини про важкі втрати Росії з'явилися, коли вчора стало відомо, що 22-річний український футболіст загинув у бою. Міноборони країни повідомило, що Микола Жидков, який виступав за польський клуб LKS Wegrzanka, сім місяців тому повернувся на батьківщину, щоб битися.

Втрати Росії в Україні станом на 4 червня - що відомо

Загальний втрати російських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 року орієнтовно становлять 209 940 осіб.

При цьому секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що втрати РФ тільки в боях навколо Бахмута з вересня 2022 року в 7,5 разів більше, ніж сил оборони України.

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