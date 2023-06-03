Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сході з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагалися повернути втрачені позиції, але їм це не вдалося. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сході з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей, проте йому не вдається просуватись через потужний опір наших сил оборони.

"Ситуація несуттєво, але дещо змінюється. Декілька місяців поспіль ворог наступав на сході на чотирьох напрямках - Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському і Бахмутському. Пізніше періодично активізовувався ще на двох напрямках - Шахтарському та Куп‘янському. Вийти за цей час на кордони Донецької Луганської областей ворогу так і не вдалось", - заявила Маляр.

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Вона повідомила, що російські загарбники виснажилися і зараз здійснюють заміну військ і перегрупування. Агресор не припиняє обстріли та завдання авіаударів на всіх напрямках, але географія наступальних дій дещо інша.

Маляр додала, що на трьох напрямках - Бахмутському, Авдіівському, Шахтарському - протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

"Разом з тим на Бахмутському ворог намагався повернути втрачені позиції, але не зміг. На інших трьох напрямках - Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському - ворог активний та проводить доволі інтенсивні наступальні дії, але безуспішно. У місті Бахмут ситуація умовно стабільна. Ми контролюємо південно-західні околиці міста. Вагнерівці остаточно ще не залишили місто. Здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії", - зазначила заступник міністра.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, минулої доби противник завдав по території України 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснив 91 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

В ранковому зведенні Генштаб поінформував, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Втрати Росії з початку війни склали 209 тисяч 470 осіб. За минулу добу українські захисники ліквідували 560 загарбників. Також було знищено десять ворожих танків, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, сім РСЗВ та сім засобів ППО противника.

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