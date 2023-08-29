Заступниця міністра оборони наголосила, що ворог також не може повноцінно пересуватися самим містом.

Українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Водночас російські окупаційні сили, які перебувають у Бахмуті, опинилися в пастці і не можуть вийти з міста.

"Якщо говорити про Схід – свіжі новини – там непогано ми просуваємося по Бахмутському напрямкую Це власне те, що найбільше ворогу дошкуляє. Тому вони намагаються переключити і відволікти наші зусилля на інших напрямках", – наголосила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, там українські воїни просуваються по південному флангу.

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"Ми вже й так вийшли на багато пануючих висот, і власне ворог там у пастці, тому що вони із Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту пересуватися теж не можуть. І там, ви знаєте, зараз найбільше говорять про бої в Кліщівці, Курдюмівці, Андріївці. Дійсно, там тривають бої. Не будемо наперед, бо ми забобонні. Потрошечки ми там просуваємось, і там є у нас успіхи", – додала заступниця міністра оборони.

Війна в Україні: важливі новини

Українські військові підняли український стяг на лівобережжі Херсонщини. Прапор замайорів в районі Антонівського мосту, поблизу окупованих Олешок. На мапах ця зона вважається "сірою".

Водночас, за словами речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, українські захисники мають певні успіхи на півдні України. Зокрема, Сили оборони просуваються в напрямку Вербового.

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