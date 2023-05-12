В лавах окупантів спостерігається паніка і виснаження.

Сьогодні у битвах знищено майже 200 російських загарбників і 5 польових складів з боєприпасами в районі Бахмута. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що на полі бою спостерігаються ознаки виснаження російських окупантів. "Першим маркером цього виснаження є майже щоденні істеричні заяви злочинця Пригожина. Бахмут залишається епіцентром бойових дій. За цю добу там відбулося 40 боєзіткнень. Внаслідок яких 199 окупантів було знищено, 244 зазнали поранень і 15 потрапили в полон.", - сказав Череватий.

Також він повідомив про знищення трьох ворожих танків, бойової машини піхоти, трьох гармат "Мста-Б" і 5 польових складів з боєприпасами. "В результаті контрнаступальних дій і атак наших підрозділів, в рамках оборонної операції, ворога було відкинуто на відстань від 250 метрів до 1,5 км. І тому, можна казати, що наша оборонна операція продовжує бути успішною і досягає одної і з головних своїх цілей - це сточування бойових можливостей противника, обезкровлення ворога", - наголосив Череватий.

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За його словами, у ворога, окрім бойових втрат, падає морально-психологічний стан і з'являються елементи паніки.

Череватий підкреслив, що загарбники з групи "Вагнера" не можуть виконати жоден дедлайн із повного захоплення міста Бахмут і усієї Донецької області. "Вони продовжують знищуватися - знищуватися у великих маштабах. Поповненя у самого "Вагнера" немає. Вони змушені задіювати регулярні війська: мотострілецькі і повітряно-десантні війська, які комплектовані теж значною мірою з мобілізованих", - сказав Череватий.

При цьому, він зазначив, що російські полонені демонструють, що є деморалізованими, не мають мотивації і не розуміють, за що воюють.

Бої за Бахмут - останні новини

Сьогодні, 12 травня, заступник голови Міноборони України Ганна Маляр повідомила про просування Збройних сил України на Бахмутському напрямку вперед на 2 км. Також ЗСУ не втратили жодної своєї позиції в Бахмуті за останній тиждень. Водночас, російські окупанти зазнають великі втрати в живій силі на цьому напрямку.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники продовжують активно атакувати як в самому Бахмуті, так і в його околицях. При цьому атаки ведуться в тому числі в напрямку села Ступочки – з плацдарму, який ось-ось буде відрізаний силами ЗСУ.

За вчорашній день українські захисники ліквідували 750 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія вже втратила близько 197 тис 670 своїх солдатів.

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