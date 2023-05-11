Противник не знизив кількість артилерійських обстрілів та авіанальотів, але продовжує нести суттєві втрати в особовому складі під час активних боєзіткнень.

За останню добу ворог здійснив 390 обстрілів позицій захисників на Бахмутському напрямку, відбулося 15 боєзіткнень, 9 авіаударів, розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи те, як вчорашнє просування ЗСУ під Бахмутом вплинуло на інтенсивність ворожих атак.

"В результаті боєзіткнень 165 окупантів було знищено, 216 поранено, один попав в полон. Також було знищено два основних танки ворога Т-72, бойову машину десанту, два бронеавтомобілі і пункт управління безпілотними апаратами, і польовий склад з боєприпасами", - акцентував Череватий.

Він зазначив, що після вчорашнього просування ЗСУ на окремих ділянках фронту біля Бахмута, противник не знизив кількість артилерійських обстрілів та авіанальотів, але ворог продовжує нести суттєві втрати в особовому складі під час активних боєзіткнень.

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"В плані артилерійських та авіанальотів приблизно кількість плюс-мінус та ж сама. Боєзіткнення все ще активні. Якщо з учорашнім днем порівнювати, то вчора - 28 боєзіткнень було на Бахмутському напрямку, але 15 (сьогодні -УНІАН) це теж не мало і ворог ще дуже активний. В силу таких активних боєзіткнень вони втрачають велику кількість особового складу. Відтак, вони змушені крім головної сили, яка по суті монопольною була на цьому напрямку у ПВК "Вагнер", долучати підрозділи мотострілецькі, а до цього вони залучали повітряно-десантні війська. В цих підрозділах часто особовий склад не самовмотивований, доукомплектований за рахунок мобілізованих, а тому менш стійкий", - підкреслив Череватий.

Також він розповів, що на Лимансько-Куп’янському напрямку ворог здійснив 470 обстрілів та 11 авіанальотів на позиції українських захисників, також відбулось одне боєзіткнення. Противник отримав гідну відповідь та поніс втрати: "В результаті 38 окупантів було знищено, ще 65 зазнали поранень. Знищено чотири бойових машини піхоти, станцію радіоелектронної боротьби "Стриж". Чотири польових склади з боєприпасами", - сказав Череватий.

Війна новини - ситуація на Бахмутському напрямку

10 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що під натиском українських захисників на окремих ділянках фронту біля Бахмута ворог змушений був відступити на кілька кілометрів. Він зазначав, що грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК "Вагнер" та змусило замінити їх гірше підготовленими регулярними військами РФ, котрі зазнали поразки та відійшли.

Сьогодні, 11 травня ватажок ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ "йде повним ходом". "На Бахмутському напрямку підрозділи ЗСУ заходять у фланги. На жаль, у частині місць це успішно у них виходить", - визнав Пригожин.

Раніше повідомлялося, що Україна офіційно не підтверджує, що ЗСУ розпочали очікуваний контрнаступ. Зокрема, сьогодні 11 травня президент Володимир Зеленський розповів, чому Україна і досі не починає контрнаступальних дій. Він зазначив, що для цього українським військовим необхідно більше часу, зокрема й для отримання поставок обіцяної партнерами військової допомоги.

11 травня у вечірньому зведенні оперативної інформації Генерального штабу ЗСУ зазначено, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Зокрема, найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. Як наголосили у Генштабі, на Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. При цьому, на Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав.

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