ЗСУ просунулися в районі Бахмута на 2 км. Щоб виправдатися, російська пропаганда вигадує перемоги і розповсбджує фейки про українське військове командування. Про це заявила заступник голови Міноборони України Ганна Маляр.
"Протягом тижня в російських телеграм-каналах та ЗМІ провідною темою залишався Бахмут і події, пов’язані з ним. Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне", - заявила вона.
За словами Маляр, росіяни цілеспрямовано поширюють неправдиву інформацію про брак у них зброї, щоб виправдати свої провали на фронті.
Заступник міністра зазначила, що протягом тижня ситуація для ворога в районі Бахмута характеризувалася чотирма фундаментальними проблемами:
- провал власних наступальних планів;
- великі втрати в живій силі;
- просування ЗСУ на Бахмутському напрямку вперед на 2 км;
- за тиждень ЗСУ не втратили жодної своєї позиції в Бахмуті.
Ситуація в Бахмуті - останні новини
За даними Генштабу, окупанти продовжують активно атакувати як в самому Бахмуті, так і в його околицях. При цьому атаки ведуться в тому числі в напрямку села Ступочки – з плацдарму, який ось-ось буде відрізаний силами ЗСУ.
На думку Інституту вивчення війни, після недавніх контратак ЗСУ. В околицях Бахмута загроза оточення українського гарнізону в місті практично знята. На даному етапі росіяни не здатні сформувати котел.