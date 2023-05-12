Росіяни відчайдушно намагаються знайти виправдання своїм провалам у битві за Бахмут.

ЗСУ просунулися в районі Бахмута на 2 км. Щоб виправдатися, російська пропаганда вигадує перемоги і розповсбджує фейки про українське військове командування. Про це заявила заступник голови Міноборони України Ганна Маляр.

"Протягом тижня в російських телеграм-каналах та ЗМІ провідною темою залишався Бахмут і події, пов’язані з ним. Аналіз повідомлень показує, що для ворога це місто має надважливе значення. Майже сакральне", - заявила вона.

За словами Маляр, росіяни цілеспрямовано поширюють неправдиву інформацію про брак у них зброї, щоб виправдати свої провали на фронті.

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Заступник міністра зазначила, що протягом тижня ситуація для ворога в районі Бахмута характеризувалася чотирма фундаментальними проблемами:

провал власних наступальних планів;

великі втрати в живій силі;

просування ЗСУ на Бахмутському напрямку вперед на 2 км;

за тиждень ЗСУ не втратили жодної своєї позиції в Бахмуті.

Ситуація в Бахмуті - останні новини

За даними Генштабу, окупанти продовжують активно атакувати як в самому Бахмуті, так і в його околицях. При цьому атаки ведуться в тому числі в напрямку села Ступочки – з плацдарму, який ось-ось буде відрізаний силами ЗСУ.

На думку Інституту вивчення війни, після недавніх контратак ЗСУ. В околицях Бахмута загроза оточення українського гарнізону в місті практично знята. На даному етапі росіяни не здатні сформувати котел.

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