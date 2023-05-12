Останніми днями Росія втрачає все більше солдатів за кожну добу.

За вчорашній день українські захисники ліквідували 750 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія вже втратила близько 197 670 своїх солдатів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За вчорашній день українські бійці також знищили:

5 танків (всього - 3745),

8 бойових броньованих машин (7295),

15 артилерійських систем (3068),

2 РСЗВ (559),

2 установки ППО (312),

9 безпілотників оперативно-тактичного рівня (2636),

12 автомобілів та автоцистерн (5996),

2 одиниці спеціальної техніки (393).

Російські втрати в Україні - останні новини

Авіація ЗСУ за минулу добу завдала 14 ударів по російських окупантах в Україні. Також силами артилерії були вражені 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад паливно-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони.

Відео дня

Через високі втрати в бойовій техніці росіяни переходять на все більш старі зразки озброєнь, зняті зі зберігання. Так, в зоні бойових дій в Україні помітили російський Т-55, обвішаний "подвійним захистом" - пружинами з-під ліжок.

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