За вчорашній день українські захисники ліквідували 750 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія вже втратила близько 197 670 своїх солдатів, повідомляє Генштаб ЗСУ.
За вчорашній день українські бійці також знищили:
- 5 танків (всього - 3745),
- 8 бойових броньованих машин (7295),
- 15 артилерійських систем (3068),
- 2 РСЗВ (559),
- 2 установки ППО (312),
- 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня (2636),
- 12 автомобілів та автоцистерн (5996),
- 2 одиниці спеціальної техніки (393).
Російські втрати в Україні - останні новини
Авіація ЗСУ за минулу добу завдала 14 ударів по російських окупантах в Україні. Також силами артилерії були вражені 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад паливно-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони.
Через високі втрати в бойовій техніці росіяни переходять на все більш старі зразки озброєнь, зняті зі зберігання. Так, в зоні бойових дій в Україні помітили російський Т-55, обвішаний "подвійним захистом" - пружинами з-під ліжок.