Росіяни бояться за свої літаки і вертольоти через хорошу роботу українських бійців.

Армія Російської Федерації стала частіше використовувати безпілотники в повітряних боях в районі Бахмута. При цьому загроза з боку російської авіації залишається, тому ЗСУ потрібно більше західної зброї.

"Останнім часом ми помітили велику активність ворожих розвідувальних безпілотників. І навіть зі зброєю. Роботи (звичайної - УНІАН) авіації стало менше. Не можу сказати, що вона зовсім зникла, але вона зменшилася", - цитує бійця з позивним "Камін" видання Reuters.

Він вважає, що росіяни перейшли на більш дешеву техніку для ведення повітряних боїв, тому що українські військові добре працюють. За його словами, головне завдання - дати зрозуміти ворожому пілоту, що ЗСУ тут.

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Також захисник України закликав Захід збільшити поставки в Україну зенітних озброєнь, в тому числі американських Stinger.

Бої за Бахмут - що відомо

Вже не перший місяць російські окупанти, зокрема найманці ПВК "Вагнер", намагається захопити Бахмут. Євген Пригожин навіть кілька разів заявляв про оточення міста-фортеці, але це виявилося брехнею. При цьому загарбники несуть колосальні втрати, поля в районі міста усіяні трупами росіян.

У свою чергу Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що в битві за Бахмут найманці ПВК "Вагнер" втрачають значні сили і видихаються.

Водночас росіяни почали проводити депортацію жителів передмістя Бахмута Донецької області у віддалені райони Російської Федерації.

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