Спочатку вони проходять "фільтрацію" на окупованій території Луганщини.

Російські загарбники почали проводити депортацію мешканців передмістя Бахмута Донецької області у віддалені райони Російської Федерації.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, бойовики приватної військової компанії "Вагнер" примусово вивозять українців на окуповані території Луганської області на фільтрацію. Після цього їх депортують до Пєрмі, чи у інші віддалені райони Російської Федерації.

Російські загарбники маскують депортацію під необхідність евакуації з території, на якій самі створюють небезпеку.

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"Маємо типову історію, де користуючись бойовими діями, які розв’язала сама РФ, місцевих депортують під намірами евакуації. Після чого асимілюють у віддалених районах імперії, адже ті тепер залежні від окупантів", - додали у Центрі спротиву.

Депортація українців - що відомо

У грудні 2022 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що від початку повномасштабної війни щонайменше 2 мільйони 800 тисяч українців були депортовані або вимушені виїхати в Росію.

Людей змушують проходити через процедуру "фільтраціїї", яка супроводжується допитами, катуванням та примусовим розділенням сімей.

У лютому Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я опублікувала велике росслідування щодо депортації маленьких українців. Їм вдалося виявити мережу установ у Росії та окупованому Криму, де утримували дітей.

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у примусовій депортації дітей з українських територій.

Попри те, що Москва називає це рішення неприйнятним, прокурор МКС Карім Хан заявив, що Путін постане перед судом в Гаазі.

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