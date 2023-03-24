Тим часом захисники України відбили понад 80 ворожих атак.

Російські загарбники не припиняють штурм Бахмута. Українські захисники відбили понад 80 атак противника.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили на них понад 80 атак противника", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

Тим часом на Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурм Бахмута.

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"Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень на зазначеному напрямку протягом минулої доби... Загалом, від таких злочинних дій окупантів постраждало понад 15 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

"Російська федерація продовжує зберігати військову присутність на території республіки білорусь. Проте, формувань наступальних угруповань не відзначено. Водночас, противник продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Ворог обстріляв із мінометів та ствольної артидерії понад 20 районів населених пунктів", - повідомили у Генштабі.

Тим часом на Куп'янському та Лиманському напрямках протягом попередньої доби противник ворог обстріляв з артилерії райони 5-ти населених пунктів Харківської області, 6-ти населених пунктів - на Луганщині, а також райони 3-х населених пунктів Донецької області.

Тим часом на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Кам'янка, Авдіївка, Нетайлове, Ласточкине, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Орлівка, Новомихайлівка та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли, зокрема, Ольгівського, Малинівки, Червоного, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Білогір'я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова, Новоандріївки, Степового та Кам'янського Запорізької області; Червоного Маяка, Берислава, Львового, Новотягинки, Антонівки та міста Херсон.

Ситуація в Україні станом на 24 березня - що відомо

У ніч на п'яницю, 24 березня, у ряді українських областей оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотниками.

Близько 00:48 "Суспільне" повідомило про звуки вибухів в Сумському районі.

Пізніше голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що окупанти в ніч на 24 березня вдарили дронами-камікадзе по місту, зафіксуваний "приліт".

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