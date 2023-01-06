"Кухаря" Путіна цікавить контроль над корисними копалинами, з'ясували журналісти.

Влада Росії і російський бізнесмен, власник приватної військової компанії "Вагнера" (ПВК "Ліга") Євген Пригожин, якого називають "кухарем" президента Володимира Путіна, хочуть захопити Бахмут Донецької області для власної наживи.

Є ознаки того, що "одержимістю" РФ і Пригожина Бахмутом рухають грошові мотиви, пише Reuters, посилаючись на слова чиновника з Білого дому.

"Сполучені Штати дотримуються думки, що... Пригожин ...зацікавлений в отриманні контролю над сіллю та гіпсом з шахт, розташованих біля... міста Бахмут", - сказав співрозмовник агентства.

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Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати

На Донбасі запеклі бої тривають вже не один місяць, і Бахмут став справжньою фортецею українських воїнів. На Бахмутському напрямку росіяни зазнають дуже серйозних втрат.

Вранці 6 січня Генштаб Збройних сил України повідомив, що супротивники наступають на Бахмутському та Лиманському напрямках.

За даними Генштабу, загарбники зосереджують основні зусилля на спробах встановлення контролю над територією Донецької області.

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