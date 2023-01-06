Супротивник наступає на двох напрямках, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти продовжують наступ на Бахмут та Лиман.

Вороги намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, але успіху не мають, про це повідомляє Генеральний штабу Збройних сил України у новому зведенні.

"Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках", - сказано в повідомленні.

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В Генштабі зазначають, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

В Генштабі зазначають, що протягом минулої доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

При цьому попереджують, що небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога залишається на всій території України.

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Генштаб ЗСУ вранці 5 січня відзвітував, що росіяни наступали на Куп'янському й Авдіївському напрямках, однак успіху не мали. Українські воїни в Донецькій та Луганській областях відбили атаки супротивника біля 16 населених пунктів.

Варто зазначити, що запеклі бої на Донбасі тривають вже не один місяць, справжньою фортецею наших воїнів стало місто Бахмут. На Бахмутському напрямку ворог зазнає дуже серйохних втрат.

Загальні втрати РФ в Україні на 5 січня становили приблизно 109 тисяч 720 загарбників.

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