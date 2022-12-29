Навколо Бахмута захисники України щоденно стримують до 20 атак противника.

Найскладніша ситуація залишається на сході України, російські окупанти намагаються за будь-яку ціну захопити Бахмут.

Про це під час брифінгу сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Загалом найбільш складна обстановка продовжує залишатися у східній зоні нашої країни, де противник намагається вийти на адміністративний кордон Донецької області", - зауважив він.

Відео дня

Громов повідомив, що всього з 23 грудня в ході ведення операції Сил оборони відбулося 259 бойових зіткнень з противником. Агресор здійснив понад 4 тис. обстрілів позицій українських військ.

"Навколо Бахмута захисники України щоденно стримують до 20 атак противника, який під прикриттям вогню артилерії завзято наступає на позиції наших військ", - сказав він.

Бригадний генерал зауважив, що для зосередження артилерійського вогню довкола Бахмута противник останніми тижнями свідомо зменшив кількість обстрілів позицій українських військ на Херсонському та Запорізькому напрямках. При цьому боєприпаси були доставлені на Бахмутський та Лиманський напрямки.

"Понад 40% артилерійських обстрілів противника вздовж лінії зіткнення від Куп'янська до Мар'їнки припадає саме на Бахмутський напрямок. Противник намагається за будь-яку ціну, незважаючи на чисельні втрати в особовому складі, захопити Бахмут", - зазначив Громов.

Війна в Україні: ситуація в Бахмуті

Росіяни уже кілька місяців не можуть захопити містечко Бахмут Донецької області. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов зазначив, що наступ на Бахмут очолює ПВК "Вагнер". Її засновник Євген Пригожин хоче захопити цю фортецю в якості політичного призу на тлі суперництва між високопоставленими російськими чиновниками.

За даними експертів Інституту вивчення війни, сили росіян на Бахмутському напрямку вже виснажені, а тому події можуть наближатися до кульмінації. Бойові втрати, імовірно, змушують російських військових в районі Бахмута використовувати штурмові групи чисельністю до відділення.

Військово-політичний експерт Олександр Мусієнко також вважає, що Росія вже остаточно "здулася" під Бахмутом. Тепер окупанти перекидають техніку на інший напрямок.

Вас також можуть зацікавити новини: