Українські воїни поцілили у шість польових ворожих складів.

Упродовж доби у місті Бахмут Донецької області Сили оборони України знищили 166 окупантів, ще 206 - поранені.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, ворог і надалі ставить за мету захоплення міста Бахмут.

"За цю добу він 375 обстріляв цю ділянку фронту різними видами та калібрами артилерії ствольної, також реактивними системами залпового вогню. Відбулося вісім боєзіткнень, в яких 166 окупантів було знищено, 206 зазнали поранень. Підбито ворожий танк Т-72, бойову машину піхоти, легкий броньований тягач, безпілотний апарат "Орлан-10" та шість польових складів з боєприпасами", - поінформував Череватий.

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Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Сергій Череватий повідомив, що у Сил оборони досі залишаються можливості постачання зброї в Бахмут, попри заяву експертів про захоплення росіянами основних каналів постачання.

30 квітня був оприлюднений звіт Інституту вивчення війни (ISW), в якому йдеться про те, що російські окупанти домоглися деяких успіхів у Бахмуті. Зокрема, відеозаписи з геолокацією показали обмежене просування росіян у південно-західній і північно-західній частинах міста. За деякими даними, окупанти захопили медичний коледж в центрі Бахмута і Бахмутський індустріальний коледж в південній частині міста.

За даними аналітиків, окупанти проводили наземні атаки біля дороги через Хромове, а також біля Оріхово-Василівки, Богданівки та Іванівського.

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