В Бахмуті триває позиційна війна, саме місто не є під контролем ворога, там залишаються українські сили.

Російські окупанти завдали 331 удару по Бахмуту, але втратили чотири польові склади з боєприпасами.

"Бахмут залишається головною ціллю ворога, зосередженням головних його зусиль. За цю добу 331 раз ворог завдав ударів різними калібрами, різними артилерійськими системами, 30 боєзіткнень відбулося. Знищено 93 окупанта, 106 зазнали різних поранень. Знищена гармата ворога, безпілотний летальний апарат ворога "Орлан-10", чотири польові склади з боєприпасами", - повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що українські артилеристи надпотужно працюють вже більше року і доказали свою неймовірну майстерність і влучність, по суті маючи снайперську точність у завданні ударів по ворожим цілям.

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Також речник Східного угруповання військ прокоментував інформацію, про яку йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни, що російські окупанти просунулись у Бахмуті. Зокрема, на питання ведучої, чи відповідає це дійсності, він відповів, що в Бахмуті триває позиційна війна.

"Буває, що ворог просувається по якійсь території, буває ми контратаками відбиваєм це і займаємо ці позиції назад. Це ніяк не позначається на якихось успіхах, навіть оперативно-тактичних ворога, тому що головної мети він не може досягнути вже фактично десять місяців. Саме місто Бахмут не є під контролем ворога, там залишаються українські сили", - наголосив він.

За словами Череватого, ЗСУ не дають ворогу просунутися далі й досягти мети - повністю окупувати Донецькі та Луганську області.

"Там залишається можливість, завдяки колосальній праці всіх компонентів Сил оборони, поставляти туди боєприпаси, зброю, амуніцію, медикаменти, забирати звідти наших поранених. Відтак, це серйозний рубіж, ми його тримаємо, не даємо ворогу і надалі просуватися і досягти тої мети, про яку вони вже навіть не згадують, щоб окупувати повністю Донецьку та Луганську область. В них одна ціль зараз – це Бахмут", - додав речник.

Ситуація у Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Череватий повідомив, що у Сил оборони досі залишаються можливості постачання зброї в Бахмут, попри заяву експертів про захоплення росіянами основних каналів постачання.

Сьогодні, 30 квітня, був оприлюднений звіт Інституту вивчення війни (ISW), в якому йдеться про те, що російські окупанти домоглися деяких успіхів у Бахмуті. Зокрема, відеозаписи з геолокацією показали обмежене просування росіян у південно-західній і північно-західній частинах міста. За деякими даними, окупанти захопили медичний коледж в центрі Бахмута і Бахмутський індустріальний коледж в південній частині міста.

За даними аналітиків окупанти проводили наземні атаки біля дороги через Хромове, а також біля Оріхово-Василівки, Богданівки та Іванівського.

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