Окупантам вдалося захопити кілька будівель в центрі і південній частині міста.

Російські окупанти домоглися деяких успіхів у Бахмуті. Зокрема, відеозаписи з геолокацією показали обмежене просування росіян в південно-західній і північно-західній частинах міста.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). За деякими даними окупанти захопили медичний коледж в центрі Бахмута і Бахмутський індустріальний коледж в південній частині міста.

За даними аналітиків окупанти проводили наземні атаки біля дороги через Хромове, а також біля Оріхово-Василівки, Богданівки та Іванівського.

Відео дня

Крім того, як зазначили аналітики, росіяни завдали наземних ударів уздовж лінії Авдіївка-Донецьк. За даними ISW, кадри з геолокацією показали, що під Авдіївкою діє 1454 мотострілецький полк, 9-ї бригади і 14-ї бригади "Кальміус" "ДНР". А біля Вугледара нібито зафіксоване оперативно-бойове тактичне з'єднання "Каскад" (підрозділ "ДНР").

Аналітики, посилаючись на український Генштаб зазначили, що російські сили дійсно все частіше відмовляються від бою на Мар'їнському напрямку через: значні втрати в живій силі, відсутність своєчасної подачі боєприпасів, відсутність засобів індивідуального захисту, наказ вести штурмові операції без важкої техніки та артилерійської підтримки.

Ситуація в Бахмуті

У цьому місті йдуть запеклі бої. Російські окупанти не залишають спроб захопити місто і кинули на це всі сили. Однак останнім часом з'являється все більше даних про те, що окупаційні війська обезсилені.

Раніше на ставці у президента України Володимира Зеленського було прийнято рішення не залишати Бахмут, а продовжувати протистояння.

Вас також можуть зацікавити новини: