За оцінкою оборонного відомства США, українські військові продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута.

Міністерство оборони США не робитиме публічних оцінок щодо того, чи дійсно російські війська повністю захопили Бахмут Донецької області. Водночас у відомстві визнають, що РФ контролює значну частину міста.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву на брифінгу зробив речник Пентагону Патрік Райдер.

"Нам відомо, що Росія справді утримує значну частину території Бахмута та його околиць, але, за нашою оцінкою, українці продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута", – наголосив він.

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Бої за Бахмут

Запеклї за Бахмут Донецької області точаться з серпня 2022 року. Росіяни гатили по місту навіть забороненими запалювальними боєприпасами. Через російське вторгнення Бахмут, де колись жили біля 70 тисяч людей, перетворено на суцільну руїну.

20 травня власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин вчергове заявив, що його найманці повністю "захопили" Бахмут Донецької області. Він також анонсував вихід "вагнерівців" з міста 25 травня "на відпочинок і перепідготовку".

23 травня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що певна частина Бахмута все ще під контролем Збройних сил України.

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